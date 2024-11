Festival de Humor chega pela primeira vez à Rainha da Borborema Campina Grande será palco de um evento inédito no cenário cultural local: o Festival Campina com Humor, pela Trupe de Humor da Paraíba... Portal Correio|Do R7 24/10/2024 - 15h48 (Atualizado em 24/10/2024 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Campina Grande será palco de um evento inédito no cenário cultural local: o Festival Campina com Humor, pela Trupe de Humor da Paraíba em parceria com o Teatro Severino Cabral. O festival acontece de 31 de outubro a 03 de novembro, com sessões todos os dias às 20h. Os ingressos poderão ser adquiridos nas Óticas Diniz do Partage Shopping e online pela plataforma Outgo. A trupe de Humor vem se destacando no estado e em todo o Brasil, levando entretenimento e desenvolvimento cultural por onde passa. O festival tem como objetivo unir artistas, diretores e o público em torno do humor, proporcionando um toque de cultura paraibana. Cada noite contará com uma comédia diferente, abordando temas inusitados com muita irreverência e interatividade, marca registrada dos espetáculos da Turma do Pastoril Profano. (31/10) o espetáculo “Escolinha Profana”, que utiliza humor sarcástico para expor as gritantes “diferenças” da cultura brasileira (01/11) será a vez de “Domésticas Profanas”, com texto de Genário Dunnas. A peça explora, de forma bem-humorada, a relação entre patrões e empregados. (02/11) seu mais novo espetáculo: Pastoril Profano em “Chave de Cadeia”. A peça aborda, com muito deboche e humor, o sistema prisional brasileiro. (03/11) a Turma do Pastoril Profano apresentará a comédia “Cinde é Ela”, uma adaptação irreverente da clássica história de Cinderela, escrita por Elmo Ferrer. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Festival de Humor chega pela primeira vez à Rainha da Borborema apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.