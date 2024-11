Filho é suspeito de matar o próprio pai durante surto psicótico

Portal Correio |Do R7

Homem é preso em flagrante suspeito de esfaquear o próprio pai de 49 anos de idade durante surto psicótico no último domingo (13) no município de Paulista, no Sertão paraibano. O homem foi conduzido para a delegacia de São Bento.

A Polícia Militar ao chegar no local, conseguiu prender o acusado e a faca utilizada no crime. O pai foi socorrido pelo samu para o hospital regional de Pombal com estado de saúde estável e não corre risco de morte.

A mãe já prestou depoimento servindo de testemunha ocular da situação. O jovem não possuía antecedentes criminais e a polícia segue investigando o ocorrido.

