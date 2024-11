Filme “Carrie” vai virar série O filme de terror “Carrie” dos anos 1970, baseado no romance homônimo de Stephen King, vai virar série de acordo com o Variety. Um... Portal Correio|Do R7 21/10/2024 - 15h29 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h29 ) twitter

O filme de terror "Carrie" dos anos 1970, baseado no romance homônimo de Stephen King, vai virar série de acordo com o Variety. Um dos poucos filmes de terror indicados ao Oscar, acompanhamos a adolescente Carrie White, uma menina tímida e sensível que sofre bullying na escola e constante perseguições por sua mãe, uma fanática religiosa. Carrie começa a suspeitar de ter habilidades sobrenaturais após uma série de acontecimentos estranhos. Segundo as informações do site, o diretor de "Doutor Sono", "Jogo Perigoso" e "Hush: A Morte Ouve" vai roteirizar a adaptação da Amazon Prime e atuar como produtor executivo.