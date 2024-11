Foguete criado na UFPB ajuda na recuperação de áreas da Caatinga Pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (... Portal Correio|Do R7 30/10/2024 - 17h48 (Atualizado em 30/10/2024 - 17h48 ) twitter

Pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) desenvolveram um foguete que realiza o reflorestamento de áreas da Caatinga. O foguete que espalha sementes de espécies nativas do bioma, é sustentável e de baixo custo, feito de garrafas PET e fibra de vidro, e confeccionado em uma impressora 3D. O produto é um desdobramento da tese do aluno egresso Renan Aversari. “Ele não deixa nenhum resíduo ao meio ambiente, fazendo apenas o lançamento das sementes e de uma certa quantidade calculada de água, utilizada para fazer o impulso do foguete no sistema de proporção pressurizada, nos campos demarcados”, disse Renan. Para testar as sementes peletizadas que viriam a ser arremessadas do foguete, os pesquisadores fizeram, em 2021, no Cariri Paraibano, o lançamento manual dessas sementes, para monitorar seu desenvolvimento. Neste teste, cerca de 20% delas germinaram. Um ano depois, já com o foguete, o resultado foi o mesmo, ou seja, o novo método não interferiu no percentual de germinação. Uma das plantas que brotaram é o pinhão-bravo, típica da região, que atualmente já começa a dar frutos. O método promete simplificar o reflorestamento em áreas de difícil acesso e em terrenos inclinados. Além disso, seu uso não se restringe à Caatinga, podendo ser utilizado em qualquer bioma, desde que a escolha e o tratamento das sementes sejam adequados. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Foguete criado na UFPB ajuda na recuperação de áreas da Caatinga apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.