Portal Correio |Do R7

Foragidos do presídio de Cajazeiras são recapturados em residência de apenado Os fugitivos do Presídio Padrão de Cajazeiras, José Edson da Silva (conhecido por Negrota) e Antonio Marcos de Sousa Filho foram recapturados...

Foragidos do presídio de Cajazeiras são recapturados (Foto: Reprodução / TV Correio)

Os fugitivos do Presídio Padrão de Cajazeiras, José Edson da Silva (conhecido por Negrota) e Antonio Marcos de Sousa Filho foram recapturados por guarnições da Polícia Militar na noite dessa terça-feira (3), no bairro da Capoeira na cidade de Cajazeiras, na Paraíba.

De acordo com informações policiais, a recaptura ocorreu por volta das 21h30, quando os fugitivos foram encontrados na casa de Furtuoso de Lima Neto, preso do regime aberto, com tornozeleira. Furtuoso também foi conduzido à Delegacia para prestar depoimento.

A dupla passará por uma audiência de custódia nesta quarta-feira (4) e, em seguida, serão reconduzidos ao Presídio Padrão.

O caso

Na última segunda-feira (2), três detentos conseguiram fugir do Presídio Regional de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba. Segundo a polícia, os fugitivos utilizaram uma corda improvisada para escalar a parede na parte da frente da unidade prisional.

Após a fuga ser constatada, agentes policiais foram acionados para realizar buscas pela região.

Um dos foragidos morreu em uma tentativa de assalto, nessa terça-feira (3). O fugitivo foi identificado como Roberto Cesário dos Santos, de 31 anos, natural da cidade de Solânea.

Após a fuga da unidade prisional na última segunda (2), Roberto e mais dois criminosos estariam às margens da BR-230 praticando assaltos. O trio teria abordado um policial, que estava em uma moto e reagiu com disparos de arma de fogo.

Roberto foi atingido pelos tiros, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Foragidos do presídio de Cajazeiras são recapturados em residência de apenado apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.