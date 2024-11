Forró Verão 2025 terá Joelma como uma das atrações no Busto de Tamandaré; veja a programação João Pessoa se prepara para aquecer as primeiras noites de sábado de 2025 com a segunda edição do Forró Verão. O evento terá início... Portal Correio|Do R7 31/10/2024 - 12h28 (Atualizado em 31/10/2024 - 12h28 ) twitter

João Pessoa se prepara para aquecer as primeiras noites de sábado de 2025 com a segunda edição do Forró Verão. O evento terá início no dia 4 de janeiro e seguirá durante todos os sábados do mês no Busto de Tamandaré, com programação gratuita para o público. As atrações foram anunciadas na manhã desta quinta-feira (31) pelo prefeito Cícero Lucena. Confira a programação completa: 4 de janeiro: Limão com Mel, Waldonys, Forró Pegado e Banda Cascavel

Limão com Mel, Waldonys, Forró Pegado e Banda Cascavel 11 de janeiro: Eliane, Cavalo de Pau, Kally Fonseca e Raniery Gomes

Eliane, Cavalo de Pau, Kally Fonseca e Raniery Gomes 18 de janeiro: Joelma, Mastruz com Leite, Samya Maia e James Sousa

Joelma, Mastruz com Leite, Samya Maia e James Sousa 25 de janeiro: Cavaleiros do Forró, Walkyria Santos, Banda Encantus e Kelly Silva

Cavaleiros do Forró, Walkyria Santos, Banda Encantus e Kelly Silva 31 de janeiro: André Loyola, Danieze Santiago, Cheiro de Amor e Desejo de Menina