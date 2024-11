Gabarito do concurso do IPM de João Pessoa é divulgado

Portal Correio |Do R7

(Foto: Divulgação)

O gabarito e a lista preliminar das provas do concurso do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPM-JP) foram divulgados e podem ser acessados pelo site da Idecan, banca organizadora.

A lista com os candidatos aprovados e classificados será publicada na página da Prefeitura de João Pessoa. O resultado da seleção será homologado no fim de dezembro.

As próximas etapas do concurso serão a prova de títulos para os cargos de nível superior e a avaliação biopsicossocial para os candidatos inscritos nas vagas reservadas às pessoas com deficiência.

O concurso do IPM-JP ofereceu 26 vagas para contratação imediata e contratação reserva em cargos de níveis superior, técnico e médio. Os salários variam de R$ 1.827,79 a R$ 3.201,06.

