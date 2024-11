Portal Correio |Do R7

Gás explode e prédio desaba em Maceió; há mortos e feridos A explosão de um botijão de gás em um apartamento no bairro Cidade Universitária, em Maceió (AL), na madrugada desta quinta-feira (...

(Foto: TV Pajuçara)

A explosão de um botijão de gás em um apartamento no bairro Cidade Universitária, em Maceió (AL), na madrugada desta quinta-feira (7), deixou pelo menos três mortos e três feridos.

De acordo com informações da imprensa local, o Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos do local do ocorrido por volta das 4h30, informando uma explosão de gás na região.

O prédio onde ocorreu a explosão ficou completamente destruído. Moradores da região foram evacuados devido ao risco de novos desabamentos.

