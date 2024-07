Portal Correio |Do R7

Gás natural encanado deve sofrer reajuste de 4,5% a partir de agosto O gás encanado natural vai passar por um reajuste a partir do dia 1º de agosto em toda a Paraíba. Em média, o valor deve aumentar em...

O gás encanado natural vai passar por um reajuste a partir do dia 1º de agosto em toda a Paraíba. Em média, o valor deve aumentar em 4,5%, podendo atingir até 5%.

A decisão da Companhia Paraibana de Gás (PBGÁS) é em decorrência do aumento de 6,1% no preço do mix de gás adquirido das distribuidoras Petrobras, Shell e Galp.

O reajuste tarifário vai atingir de diferentes maneiras os segmentos, confira abaixo:

(Foto: Reprodução/ YouTube/ @TVCorreioOficial)

A nova estrutura tarifária foi apresentada em uma audiência pública com representantes do segmento e membros dada Agência de Regulação do Estado da Paraíba (ARPB).

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Gás natural encanado deve sofrer reajuste de 4,5% a partir de agosto apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.