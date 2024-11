GodStock promove ações no Centro Histórico, abrigo de idosos e Hospital Laureano O movimento GodStock 2024 chega ao segundo fim de semana com uma série de ações de solidariedade e amor no Centro Histórico de João... Portal Correio|Do R7 08/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 08/11/2024 - 17h48 ) twitter

O movimento GodStock 2024 chega ao segundo fim de semana com uma série de ações de solidariedade e amor no Centro Histórico de João Pessoa, no abrigo de idosos, no Hospital Napoleão Laureano e no campus da Uniesp, onde serão realizados serviços de castração e adoção de gatos. Neste sábado (9), a partir das 9h, os voluntários estarão na Praça Antenor Navarro, no Centro Histórico, revitalizando áreas degradadas e oferecendo atendimentos médicos e odontológicos para as comunidades do Porto do Capim e do Papelão, convidadas a participar da ação. CASTRAÇÃO E ADOÇÃO DE FELINOS No campus da Uniesp, também ocorrerão ações voltadas aos felinos: “Amor em Ação” e “Lar Temporário”. A castração busca controlar a população de gatos de rua, enquanto o incentivo à adoção e a oferta de lares temporários visam dar acolhimento aos animais. AÇÃO NO ABRIGO DE IDOSOS À tarde, às 14h, o abrigo de idosos Vila Vicentina Júlia Freire receberá atividades de beleza, louvores e evangelização, promovendo momentos de cuidado e atenção aos idosos. SERENATA NO NAPOLEÃO LAUREANO No Hospital Napoleão Laureano, uma serenata organizada pelo ministério Sorriso Aberto e a banda do Corpo de Bombeiros, a partir das 14h30, levará esperança e alegria a pacientes, profissionais de saúde e visitantes com músicas cheias de afeto. MOVIMENTO GODSTOCK O GodStock 2024 ocorrerá de 1º a 17 de novembro, com um total de 39 ações em várias cidades. Criado pela Cidade Viva em 2011, o movimento busca promover dignidade e bem-estar através de arte, cultura, cidadania e evangelismo, praticando o bem e incentivando o cuidado com o próximo, com o lema “Quando o amor transforma”. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post GodStock promove ações no Centro Histórico, abrigo de idosos e Hospital Laureano apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.