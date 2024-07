Golpe criado por Inteligência Artificial usa imagem de Zé Neto para vender produtos falsos A imagem do cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, foi usada para enganar os fãs e vender produtos que não existem. Foi o próprio...

A imagem do cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, foi usada para enganar os fãs e vender produtos que não existem. Foi o próprio sertanejo que alertou os seguidores sobre o golpe, que usava Inteligência Artificial. Saiba como se proteger desse tipo de fraude. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp





O post Golpe criado por Inteligência Artificial usa imagem de Zé Neto para vender produtos falsos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.