Google remove cotação do dólar após indicar moeda acima dos R$ 6 O Google suspendeu informações sobre a cotação do dólar após a moeda aparecer cotada em R$ 6,17. O valor representava um aumento de... Portal Correio|Do R7 06/11/2024 - 18h08 (Atualizado em 06/11/2024 - 18h08 )

Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil O Google suspendeu informações sobre a cotação do dólar após a moeda aparecer cotada em R$ 6,17. O valor representava um aumento de R$ 7,16% em relação ao dia anterior. Em nota, a empresa explicou que removeu a aplicação até a correção das informações. “Em caso de imprecisões, nós removemos as informações da busca e trabalhamos com o provedor dos dados para ajustá-las o mais breve possível.” Apesar de apresentar uma leve alta após a vitória de Donald Trump nos EUA, o dólar passou a cair e jamais teria se aproximado dos R$ 6. Nesta quarta-feira (6), a moeda chegou a R$ 5,8619. A última vez que o dólar apresentou a cotação máxima foi em maio de 2020, quando chegou à casa dos R$ 5,9007. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp O post Google remove cotação do dólar após indicar moeda acima dos R$ 6 apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.