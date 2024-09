Governo anuncia novo concurso público da Empresa Paraibana de Comunicação O Governo da Paraíba divulgou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (4), a comissão organizadora do segundo concurso público...

Empresa Paraibana de Comunicação (Foto: Divulgação/ GOV-PB)

O Governo da Paraíba divulgou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (4), a comissão organizadora do segundo concurso público para complementação do quadro de empregados da Empresa Paraibana de Comunicação (EPC).

O novo concurso visa preencher as seguintes vagas:

Auxiliar de Serviços Gráficos

Cortador

Operador de Acabamento em Máquina de Cola

Técnico em Impressão em Máquina Off set

Técnico em Impressão em Máquina Rotativa, todos do Parque Gráfico da empresa

A Comissão instituída é responsável por coordenar, implementar, operacionalizar e acompanhar a execução dos procedimentos vinculados à realização do certame, para complementação do quadro de empregados da empresa.

