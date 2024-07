Governo autoriza concurso com mais de 200 vagas para Agência Nacional de Mineração

Governo autoriza concurso com mais de 200 vagas para ANM (Foto: Imagem ilustrativa/Freepik)

Foi publicado nesta terça-feira (16) no Diário da União (DOU), a portaria que autoriza a realização de concurso público para o preenchimento de 220 vagas no quadro de pessoal da Agência Nacional de Mineração (ANM).

De acordo com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses, contado a partir da publicação da portaria.

Estarão sendo oferecidas 180 vagas para Especialista em Recursos Minerais e 40 para Analista Administrativo, todos para cargos de nível superior. A responsável para a realização do concurso é a ANM, que tem o prazo de seis meses para a publicação do edital.

A antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do certame é de dois meses. O abastecimento dos cargos está condicionado à homologação do resultado final do concurso e à adequação orçamentária e financeira.

