Governo da Paraíba adia feriado do Dia do Servidor Público O feriado do Dia do Servidor Público, comemorado oficialmente em 28 de outubro nas repartições públicas estaduais, foi adiado para... Portal Correio|Do R7 15/10/2024 - 13h28 (Atualizado em 15/10/2024 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Centro Administrativo Estadual (Foto: Divulgação) O feriado do Dia do Servidor Público, comemorado oficialmente em 28 de outubro nas repartições públicas estaduais, foi adiado para o dia 1º de novembro (sexta-feira) pelo Governo da Paraíba. A portaria foi assinada pelo secretário de Estado da Paraíba, Tibério Limeira, e publicada nesta terça-feira (15) no Diário Oficial do Estado. De acordo com a gestão estadual, a medida tem o objetivo de proporcionar um dia de descanso para os servidores dentro do feriado do Dia de Finados (02 de novembro), sem causar prejuízos aos serviços públicos, já que muitos servidores viajam para prestar homenagens ao entes queridos. Serão mantidos os serviços considerados essenciais como os relacionados à saúde, esses não terão o funcionamento alterado. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Governo da Paraíba adia feriado do Dia do Servidor Público apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.