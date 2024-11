Governo da Paraíba conclui curso Anticapacitismo Termina, nesta sexta-feira (25), em Campina Grande, no Garden Hotel, a primeira edição do curso Anticapacitismo no Sistema Único de... Portal Correio|Do R7 24/10/2024 - 15h28 (Atualizado em 24/10/2024 - 15h28 ) twitter

Termina, nesta sexta-feira (25), em Campina Grande, no Garden Hotel, a primeira edição do curso Anticapacitismo no Sistema Único de Assistência Social (Suas). A formação debate sobre o atendimento e a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. A capacitação continuada foi iniciada em setembro, mês alusivo à Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência. Cerca de 600 profissionais já participaram da capacitação nas três regiões: Litoral (João Pessoa), Sertão (Patos) e, por último, a região da Borborema (Campina Grande). O curso é realizado pelo Governo da Paraíba e por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh). "A intenção é discutir esses temas não só no mês alusivo à Luta pelos direitos da pessoa com deficiência, mas nos outros meses do ano. E aprimorar as intervenções desses profissionais que atuam todos os dias com os usuários, de uma forma que eles saibam definir, identificar o que é capacitismo e combatê-lo nas suas ações cotidianamente", afirmou a coordenadora estadual de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, Emília de Oliveira.