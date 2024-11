Grávida e mais duas pessoas ficam feridas em acidente na PB-262 Um acidente envolvendo três pessoas foi registrado nessa sexta-feira (1º), na rodovia PB-262 , que liga os municípios de Teixeira e... Portal Correio|Do R7 02/11/2024 - 07h28 (Atualizado em 02/11/2024 - 07h28 ) twitter

Um acidente envolvendo três pessoas foi registrado nessa sexta-feira (1º), na rodovia PB-262 , que liga os municípios de Teixeira e São José do Bonfim , no interior da Paraíba. De acordo com informações, entre os feridos no acidente estava uma adolescente de 14 anos, que estaria grávida . A jovem foi prontamente socorrida e levada à maternidade de Patos, onde passou por exames para avaliar o estado de saúde do bebê. As outras duas vítimas, por sua vez, foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Regional de Patos. As autoridades ainda não divulgaram as identidades dos envolvidos. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Grávida e mais duas pessoas ficam feridas em acidente na PB-262 apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.