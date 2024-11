Grávida que teve 30% do corpo queimado por álcool morre durante parto em Campina Grande Uma mulher grávida, que teve 30% do corpo queimado após um acidente doméstico, morreu durante o parto de emergência. A morte aconteceu... Portal Correio|Do R7 16/10/2024 - 15h29 (Atualizado em 16/10/2024 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Divulgação/PMCG Uma mulher grávida, que teve 30% do corpo queimado após um acidente doméstico, morreu durante o parto de emergência. A morte aconteceu na terça-feira (15), no Instituto Saúde Elpídio de Almeida (Isea), em Campina Grande. A bebê sobreviveu e segue internada. O acidente aconteceu em agosto deste ano. Jamile de Sousa, de 18 anos, estava no sétimo mês de gestação, quando sofreu queimaduras após tentar cozinhar com álcool após o botijão de gás acabar. Depois de ficar internada no Hospital de Trauma de Campina Grande, a mulher se recuperou e voltou para a sua residência na cidade de Lagoa Seca. No entanto, o estado de saúde dela piorou nos últimos dias e ela precisou fazer uma cesárea de emergência, na terça-feira. Durante o procedimento, a mãe não resistiu e acabou falecendo. Além da criança recém-nascida, Jamile também deixou uma outra filha de três anos. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Grávida que teve 30% do corpo queimado por álcool morre durante parto em Campina Grande apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.