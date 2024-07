Gualter Ramalho apresenta experiências bem-sucedidas da Unimed JP em São Paulo As experiências bem-sucedidas da Unimed João Pessoa foram apresentadas neste final de semana, em São Paulo, no 5º Congresso Brasileiro...

As experiências bem-sucedidas da Unimed João Pessoa foram apresentadas neste final de semana, em São Paulo, no 5º Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão em Saúde (CBIGS). O presidente Gualter Lisboa Ramalho foi um dos palestrantes convidados para o evento, que reuniu algumas das maiores lideranças da área de gestão em saúde do país sexta e sábado.

No segundo dia do evento, o anestesiologista Gualter Ramalho abordou o tema “Como obter êxito no cenário atual”, no painel “Transformação da saúde: panorama das operadoras de saúde no Brasil”. O debate teve ainda outros dois palestrantes: o ortopedista Fernando Moisés Pedro, superintendente executivo de Gestão da Bradesco Saúde, de São Paulo, que abordou o tema “Visão de futuro”; e o médico Carlos Lobbé, diretor regional no Rio de Janeiro da operadora de saúde MedSênior, que apresentou o tema “Verticalizar para sobreviver?”. O painel teve como moderadores o anestesiologista Mauro Azevedo, do Rio de Janeiro, e a maratonista e gastroenterologista Mariléa Souza, da Bahia.

Panorama

Em sua apresentação, Gualter Ramalho, que está no segundo mandato como presidente da Unimed João Pessoa, fez um panorama dos quatro anos de sua primeira gestão, que começou em março de 2020, no início da pandemia. Ele mostrou os resultados alcançados no combate à covid-19 e a transformação cultural pela qual a Unimed João Pessoa vem passando, com a implementação de um novo e moderno modelo de gestão.

“Avaliamos o convite como mais uma confirmação de que estamos no caminho certo, em razão do teor do tema abordado, bastante desafiador”, declarou Gualter Ramalho. “Falar sobre a Unimed João Pessoa como um ‘case’ de sucesso no V CBIGS, um evento repleto de gestores experimentados, nos encheu de orgulho do trabalho de time que está sendo desenvolvido”, complementou.

Soluções inovadoras

Organizado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), a proposta do CBIGS é descobrir soluções inovadoras, preenchendo lacunas de negócio, gestão e inovação na área da saúde. Durante dois dias (12 e 13), foram desenvolvidas temáticas relacionadas à saúde do futuro.

Além de médicos, o CBIGS foi voltado para gestores, líderes, administradores, médicos, residentes, acadêmicos, enfermeiros, farmacêuticos, representantes comerciais e qualquer outro profissional interessado nas temáticas do futuro da saúde.

Em sua quinta edição, o CBIGS foi desenvolvido a partir do Simpósio de Inovação e Gestão em Anestesiologia (Siga), realizado em 2019, em Salvador. Na época, Gualter Ramalho era diretor-secretário geral da SBA e ficou responsável pela coordenação do evento.

