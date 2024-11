Portal Correio |Do R7

Holanda anuncia que vai fechar fronteira com União Europeia a partir de dezembro A Holanda anunciou, nesta segunda-feira (11), que vai fechar a fronteira terrestre com a União Europeia a partir de 9 de dezembro,...

A Holanda anunciou, nesta segunda-feira (11), que vai fechar a fronteira terrestre com a União Europeia a partir de 9 de dezembro, por um período de seis meses, com o intuito de controlar os fluxos migratórios.

O país faz fronteira com a Bélgica e a Alemanha, que integram a Zona de Livre Circulação de Cidadãos e Mercadorias da União Europeia.

Em situações extraordinárias, esses países têm autorização para fechar as fronteiras. Com isso, quem quiser entrar na Holanda terá que passar por controles de fronteira que o governo pretende impor no período.

