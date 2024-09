Homem com sinais de embriaguez é preso após causar acidente na BR-230, na Grande João Pessoa

Homem com sinais de embriaguez é preso (Foto; Reprodução / TV Correio)

Um homem foi preso na noite dessa segunda-feira (2), após causar uma colisão entre dois carros na BR-230, próximo a cidade de Santa Rita, na Grande João Pessoa.

O suspeito, que havia ingerido álcool, estava dirigindo na contramão e em alta velocidade quando bateu de frente com o carro das vítimas, um grupo de três amigos que estavam a caminho de Bayeux.

Segundo uma das vítimas, o suspeito ainda tentou fugir, mas logo foi detido por eles. A polícia foi acionada e ao realizar o teste do bafômetro, foi constado que o homem estava alcoolizado.

De acordo com informações policiais, o carro do suspeito também estava com irregularidades. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia para dar continuidade com a investigação. Já as vítimas sofreram leves escoriações e foram liberados em seguida.

