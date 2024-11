Homem é assassinado ao buscar filho em creche, na grande João Pessoa Um homem de 25 anos foi assassinado, na tarde desta terça-feira (22) no bairro do Poço, em Cadebelo, na grande João Pessoa. De acordo... Portal Correio|Do R7 22/10/2024 - 18h48 (Atualizado em 22/10/2024 - 18h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 25 anos foi assassinado, na tarde desta terça-feira (22) no bairro do Poço, em Cadebelo, na grande João Pessoa. De acordo com informações da TV Correio, Rogério da Silva Gomes estava acompanhado da esposa. Em uma moto, eles foram em direção a uma creche para buscar o filho, quando a vítima foi surpreendida por disparos que partiram de dentro de um carro. Rogério, que já tinha passagens pela polícia, morreu na hora. Após o crime, os suspeitos fugiram. Câmeras de segurança de residências próximas ao local do homicídio podem ajudar nas investigações, que já foram iniciadas pela Polícia Civil. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Homem é assassinado ao buscar filho em creche, na grande João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.