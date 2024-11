Homem é atingido na mão por trem após se distrair com o celular

Portal Correio |Do R7

Foto: Reprodução/X

Um homem teve a mão atingida por um trem nesta terça-feira (15) em Buenos Aires.

Homem caminhava distraído, olhando para o celular. As imagens do circuito de segurança da estação mostram o homem se aproximando da linha do trem.

O homem tenta cruzar a linha e não percebe que uma composição está se aproximando. Próximo da chegada, ele visualiza o trem, recua e evita ser atingido em cheio pelo veículo.

Sua manobra não evita o contato com a composição e sua mão acaba sendo atingida. Ele cai no chão, mas se levanta logo em seguida.

Uma equipe da Trenes Argentinos, que opera a linha, imediatamente chega para atender a vítima. Foram registrados atrasos no sistema devido ao acidente, segundo o canal argentino Todo Notícias., que não foi identificado,

A identidade do homem não foi revelada. Não há informações sobre seu estado de saúde.

