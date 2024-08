Portal Correio |Do R7

Homem é esfaqueado por amigo durante briga em João Pessoa Um homem foi esfaqueado durante uma briga no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa, na noite de domingo (25). O suspeito do crime,...

Hospital de Trauma de João Pessoa (Foto: TV Correio)

Um homem foi esfaqueado durante uma briga no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa, na noite de domingo (25). O suspeito do crime, seria um amigo da vítima.

De acordo com as informações, suspeito e vítima estariam bebendo, quando a discussão começou. A vítima foi socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa e permanece internada.

De acordo com a equipe do Samu, a vítima chegou consciente e disse saber quem foi o autor do crime. A polícia segue investigando para localizar o suspeito.

