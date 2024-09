Homem é morto a tiros após ter casa invadida na Grande João Pessoa

Portal Correio |Do R7

Um homem foi morto a tiros durante a madrugada desta segunda-feira (2), no município de Bayeux, na Grande João Pessoa. A vítima foi identificada como Ricardo Bernardo do Nascimento, de 32 anos.

De acordo com informações policiais, o crime aconteceu por volta das 2h30 quando um grupo de criminosos invadiu a casa da vítima. A esposa chegou a se esconder dentro da casa, enquanto o homem foi alvejado por seis no momento em que abriu a porta do quarto onde dormia.

Após o crime, os suspeitos fugiram do local. Conforme a mãe da vítima, Ricardo havia sido preso por tráfico de drogas em 2013. Atualmente respondia o processo em liberdade. O caso permanece agora sob investigação.

