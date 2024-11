Homem é preso após ameaçar mulher em frente a delegacia Um homem de 22 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (28) após ameaçar a esposa em frente a delegacia da mulher em Bayeux. De... Portal Correio|Do R7 28/10/2024 - 17h08 (Atualizado em 28/10/2024 - 17h08 ) twitter

Um homem de 22 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (28) após ameaçar a esposa em frente a delegacia da mulher em Bayeux. De acordo com a delegada Amin Oliveira, a esposa de 18 anos foi até uma delegacia para realizar uma denúncia após ser vítima de agressão. O marido da mulher a seguiu de moto enquanto gritava ameaças para que ela não o denunciasse. O homem foi preso em flagrante após os policiais terem que o conter do lado de fora da delegacia. Segundo depoimento da vítima, ela e o marido teriam discutido em casa e quebrado o celular um do outro durante a briga, quando o homem partiu para a violência física. A mulher, mãe de um bebê de 4 meses, pediu uma medida protetiva. O homem confessou as acusações e vai passar por uma audiência de custódia nesta terça-feira (29). Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Homem é preso após ameaçar mulher em frente a delegacia apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.