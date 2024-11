Homem é preso após praticar zoofilia contra égua em Cabedelo Um idoso de 68 anos foi preso após ser flagrado praticando abuso sexual contra uma égua na tarde de segunda-feira (4), em Cabedelo.... Portal Correio|Do R7 05/11/2024 - 08h08 (Atualizado em 05/11/2024 - 08h08 ) twitter

Égua vítima de zoofilia foi resgatada (Imagem: Reprodução) Um idoso de 68 anos foi preso após ser flagrado praticando abuso sexual contra uma égua na tarde de segunda-feira (4), em Cabedelo. O caso foi registrado em vídeo que ganhou grande repercussão e revolta nas redes sociais. Idosa de 82 anos sofre tentativa de estupro na Região Metropolitana de Campina Grande O homem foi conduzido pela Polícia Militar Ambiental para depor na Delegacia de Cabedelo. Ao ser questionado, o idoso afirmou que estava levantando o rabo da égua para tirar carrapato. De acordo com as informações, o homem já era habituado a praticar zoofilia, mas os vizinhos tinham medo de denunciar. Apesar de ser um ato de violência contra o animal, zoofilia não é crime. Atualmente, a prática é punida no país sob a legislação de maus-tratos, que consta na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) e no Decreto-Lei nº 3.688/41, mas não há lei que condene especificamente o abuso sexual contra animais. A égua foi apreendida e levada para um centro de triagem, onde está recebendo os cuidados necessários. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Homem é preso após praticar zoofilia contra égua em Cabedelo apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.