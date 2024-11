Homem é preso após trabalhar como fiscal do Enem, em Campina Grande Um homem de 55 anos foi preso na noite de domingo (3) após trabalhar como fiscal do Enem, em Campina Grande. O preso foi identificado... Portal Correio|Do R7 04/11/2024 - 08h48 (Atualizado em 04/11/2024 - 08h48 ) twitter

Homem foi preso enquanto trabalhava como fiscal do Enem (Imagem: Reprodução/ Internet) Um homem de 55 anos foi preso na noite de domingo (3) após trabalhar como fiscal do Enem, em Campina Grande. O preso foi identificado como Sávio Ronaldo Alves Farias, e tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de corrupção passiva. Pai e filha sofrem capotamento de carro na Grande João Pessoa De acordo com a Polícia Militar, Sávio Ronaldo é ex-agente penitenciário e acusado de facilitar a entrada de dispositivos móveis em estabelecimentos prisionais entre 2012 e 2015. O homem foi condenado a quatro anos e 11 meses de prisão. O foragido foi surpreendido pelos agentes policiais na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), local onde trabalhou como fiscal de prova do Enem. Ele foi encaminhado para a Central de Polícia de Campina Grande.