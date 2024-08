Homem é preso após urinar em carro de aplicativo e atirar contra motorista

Portal Correio |Do R7

Um homem foi preso após tentar matar um motorista por aplicativo na madrugada desta terça-feira (20), em Campina Grande. De acordo com o motorista, o homem se recusou a pagar a corrida e ainda fez as necessidades fisiológicas dentro do carro.

Durante a discussão, o homem que trabalha como vigilante, atirou contra o motorista que conseguiu desviar. A Polícia Civil foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante.

O homem foi direcionado para a Central de Polícia de Campina Grande e deve passar por uma audiência de custódia. Além da prisão, a polícia também apreendeu um revólver e uma espingarda.

