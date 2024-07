Homem é preso em João Pessoa suspeito de integrar facção criminosa do Piauí

Homem é preso suspeito de integrar facção criminosa do Piauí (Foto: Reprodução / TV Correio)

Um homem foi preso nessa sexta-feira (12) no bairro Paratibe, em João Pessoa, suspeito de ser ‘braço direito’ de uma facção criminosa no Piauí, com envolvimento em homicídios e tráfico de drogas.

O suspeito é natural do Amazonas, mas operava no litoral piauiense. Ele estava escondido em João Pessoa e se tornou alvo de uma operação interestadual originada no Piauí.

A ação cumpriu mandados de prisão com o objetivo de desarticular a organização criminosa que atua em quatro estados: Paraíba, Maranhão, São Paulo e Ceará. Segundo informações policiais, além da prisão, foram apreendidos materiais que servirão como base para as investigações.

