Homem é preso, na Paraíba, suspeito de abusar crianças durante 10 anos

Homem foi encaminhado para a carceragem (Imagem: Reprodução)

Um homem de 48 anos foi preso nesta sexta-feira (8) suspeito de estuprar seis crianças na cidade de Tenório, no Agreste da Paraíba. Dentre as vítimas, quatro eram sobrinhas do homem.

De acordo com as investigações, as sobrinhas do suspeito já estão adulta, mas ele teria cometido o crime quando elas eram crianças, durante 10 anos. A polícia também informou que recentemente, o homem também abusou sexualmente a filha de uma das vítimas.

O homem foi preso na zona rural do município e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, em Campina Grande, para a audiência de custódia.

