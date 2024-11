Portal Correio |Do R7

Homem é preso suspeito de agredir o avô por não ter refrigerante em casa Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda (4), suspeito de agredir o avô de criação de 71 anos no bairro...

Idoso de 71 anos foi agredido durante a madrugada (Imagem: Reprodução/ YouTube/ @TVCorreioOficial)

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda (4), suspeito de agredir o avô de criação de 71 anos no bairro Valentina, em João Pessoa. O idoso é esposo da avó do jovem, e criou o rapaz desde os três meses de idade.

De acordo o relato do idoso, o jovem trabalha como catador de materiais de reciclagem durante a noite. Ao retornar para casa de madrugada, ele pediu um refrigerante para o avô, mas como não tinha, o jovem teria ficado com ‘raiva’ e começado as agressões.

A Polícia Militar foi acionada. No momento da prisão, o jovem apresentou resistência, mas foi direcionado para a Delegacia Civil. De acordo com a PM, não é a primeira vez que o suspeito agride o idoso.

