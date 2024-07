Homem é preso suspeito de estuprar duas crianças, na Paraíba

‌



Homem é preso suspeito de estuprar duas crianças (Foto: Reprodução / TV Correio) A Polícia Civil prendeu nessa segunda-feira (15), na cidade de Juazeirinho, interior da Paraíba, um homem suspeito de estuprar duas crianças. O crime aconteceu em 2018, no município São Sebastião Lagoa Roça. Motorista de aplicativo é morto com mais de dez tiros na BR-230, na Grande João Pessoa De acordo com informações policiais, o suspeito oferecia pequenas quantias dinheiro, brinquedos e doces para as vítimas. Em troca, ele pedia para tocar em suas partes íntimas. O homem chegou a estuprar duas crianças, sendo que uma delas seria a filha de seu primo. Durante as investigações, foi contatado que o homem estava foragido na cidade de Juazeirinho. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia Seccional da Polícia Civil, onde ele será indiciado pelo crime de vulnerável em desfavor de duas crianças.