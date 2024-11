Homem fica em meio a fogo cruzado e é ferido por bala perdida, em João Pessoa Um homem de 23 anos foi ferido na noite de quarta-feira (23), após ficar no meio de um ‘fogo cruzado’, no bairro Rangel, em João Pessoa... Portal Correio|Do R7 24/10/2024 - 07h08 (Atualizado em 24/10/2024 - 07h08 ) twitter

Homem é socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma (Foto: Reprodução) Um homem de 23 anos foi ferido na noite de quarta-feira (23), após ficar no meio de um 'fogo cruzado', no bairro Rangel, em João Pessoa. O jovem foi atingido por uma bala perdida no braço. De acordo com as informações, o homem estava na casa da irmã e ao retornar para a própria residência, um tiroteio começou e ele foi atingido por uma bala no braço. Moradores do bairro relatam que a troca de tiros entre facções acontece de forma constante. O jovem foi socorrido por familiares para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde foi submetido a procedimentos médicos e já recebeu alta.