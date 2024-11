Homem foragido do RJ por estupro de vulnerável é preso na Paraíba Um homem foragido do Rio de Janeiro, suspeito de estupro de vulnerável, foi preso no interior do Paraíba. Ele foi detido em Alagoa... Portal Correio|Do R7 23/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 23/10/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Divulgação) Um homem foragido do Rio de Janeiro, suspeito de estupro de vulnerável, foi preso no interior do Paraíba. Ele foi detido em Alagoa Nova quando fazia compras no Centro da cidade, na terça-feira (22). De acordo com a Polícia Civil da Paraíba, o foragido tem 46 anos e é investigado por abusar sexualmente de uma menina de nove anos, em 2019, no município de Itajaí, no Rio de Janeiro. A prisão foi comunicada à Justiça, que vai decidir pela transferência do preso ao seu estado fluminense. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Homem foragido do RJ por estupro de vulnerável é preso na Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.