Homem morre após ser ferido durante ataque a tiros na Grande João Pessoa

Um homem, identificado como Marcos, foi morto a tiros na noite desse domingo (4), na cidade de Santa Rita, na Grande João Pessoa. A vítima foi socorrida por seu irmão e levada a uma unidade hospitalar próxima, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar ao local.

O crime ocorreu no mesmo local onde, na última quarta-feira (4), outro homem, identificado como Jackson, foi assassinado. De acordo com a polícia, Marcos e Jackson eram primos. A investigação aponta que Marcos estaria envolvido em um homicídio ocorrido anos atrás.

A polícia trabalha com a hipótese de que os crimes estejam relacionados ao tráfico de drogas ou com guerra entre facções. As autoridades continuam investigando o caso.

