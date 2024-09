Homem morre e três ficam feridas após carro capotar na PB-148, na Paraíba

Homem morre e três ficam feridas após carro capotar na PB-148 (Foto: Reprodução / TV Correio)

Um acidente, que aconteceu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (9), deixou uma pessoa morta e outros três feridos na na PB-148, no município de São José dos Cordeiros, no Cariri da Paraíba.

O caso ocorreu por volta das 5h da manhã, quando quatro pessoas retornavam de uma festa na região. O motorista, identificado como Damião Matias de Brito, de 60 anos, perdeu o controle da direção, capotou e morreu ainda no local.

As outras três vítimas, que estavam no veículo, ficaram feridas e foram socorridas para uma unidade hospitalar da região. As causas do acidente devem ser investigadas.

