Homem morre enquanto jogava futebol em João Pessoa

(Foto: Reprodução/Redes Sociais) Um homem, identificado como Emmanuel Alves, de 33 anos, morreu enquanto jogava uma partida de futebol, no Jardim Veneza, em João Pessoa. O caso aconteceu neste sábado (19). Durante o jogo, a vítima sentiu calafrios, falta de ar e acabou desmaiando. O SAMU foi acionado, mas a morte de Emmanuel foi constatada quando o atendimento chegou no local. O "Pelada dos Amigos", time que Emmanuel fazia parte, fez uma postagem nas redes sociais lamentando a morte do seu integrante. "Com muita tristeza, comunicamos o falecimento do nosso querido amigo e atleta, que nos deixou após uma partida hoje. Nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos. Que nosso artilheiro esteja agora fazendo seus gols em campos melhores e descansando em um lugar de paz."