Homem que tentou atropelar ex-esposa e matou mototaxista é preso

O homem que tentou atropelar a ex-esposa durante uma corrida de mototáxi entre as cidades de Esperança e Areial, neste domingo (25), foi preso. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (26).

A mulher, identificada como Eliane Monteiro Campos, de 41 anos, segue internada no Hospital de Trauma de Campina Grande, em estado grave. O condutor da moto, que morreu no local do acidente, foi identificado como Adailton Borges dos Santos.

O caso está sendo tratado pela polícia como homicídio qualificado e tentativa de feminicídio, devido à natureza intencional do ato.

