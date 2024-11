Homem tem casa invadida e é executado a tiros em Bayeux

Homem morava com a família em uma casa de vila, em Bayeux (Foto: Reprodução/ YouTube/ @TVCorreioOficial)

Um homem foi executado a tiros na madrugada desta sexta-feira (25) após ter a casa invadida no bairro Alto da Boa Vista, em Bayeux na Grande João Pessoa. De acordo com as primeiras informações, criminosos invadiram a casa da vítima por volta das 2h.

O homem foi identificado como Anderson Francisco da Silva, de 35 anos. Ele deixa esposa e dois filhos menores de idade. Toda a família dormia quando o crime aconteceu.

As autoridades investigam a identidade do suspeitos e qual seria a motivação do crime. De acordo com a Polícia Militar, a cidade de Bayeux estava há quase 30 dias sem registro de homicídios.



