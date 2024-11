Homem tem casa invadida e é morto enquanto dormia em João Pessoa

Portal Correio |Do R7

Um homem de 26 anos foi morto enquanto dormia na madrugada desta sexta-feira (18), no bairro Alto do Céu em João Pessoa. De acordo com a Polícia Civil, três criminosos invadiram a casa da vítima que foi alvejada por pelo menos 11 tiros.

A vítima estava dormindo junto com a esposa e a enteada, quando foram surpreendidos pelos criminosos por volta das 3h. Mãe e filha não foram atingidas.

O caso e a motivação do crime estão sendo investigados pela Delegacia da Polícia Civil. Familiares da vítima informaram não saber se o homem tinha algum envolvimento com crimes.

