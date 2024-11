Homem tenta abrir porta de avião mas é impedido por passageiros

Na madrugada desta terça-feira (05), um homem que ainda não foi identificado, precisou ser contido pelos passageiros e pela tripulação da aeronave após tentar abrir a porta durante o voo.

O avião saiu de Brasília com pouso programado para às 6h da manhã no Panamá. Segundo informações, o homem teria tido um surto psicótico quando tentou abrir a porta no momento do pouso.

