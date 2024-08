Hora do Faro recebe Gracyanne Barbosa, Jaquelline Grohalski e Camila Loures no quadro Túnel do Tempo Neste domingo (4), o Hora do Faro vai relembrar a trajetória do astro Michael Jackson através da história do Jhoni, um carioca, de...

Neste domingo (4), o Hora do Faro vai relembrar a trajetória do astro Michael Jackson através da história do Jhoni, um carioca, de 25 anos, que vive na Cidade de Deus (RJ) e que tem a voz muito parecida com a do Rei do Pop.

Mesmo sem acesso à internet, o jovem começou a frequentar lan houses ainda na adolescência para estudar sobre a trajetória do ídolo. Com habilidades na imitação desde pequeno, Jhoni começou a reproduzir as músicas de Michael Jackson até se aproximar do timbre do artista. O sucesso na internet veio depois que um amigo postou um vídeo dele cantando a música Billie Jean.

Jhoni vai descobrir que está no programa depois de uma surpresa feita no Morro Dona Marta. Já em São Paulo, ele terá a chance de ganhar seu primeiro cachê de televisão, mas, para isso, fará uma apresentação no palco. A grande surpresa será a presença de toda a família que não poderia faltar nesse dia tão especial na vida dele.

E para ajudá-lo ainda mais, Faro vai dar a oportunidade de concorrer a prêmios em dinheiro, mas Jhoni terá que acertar os artistas que marcaram época e que estarão no quadro Túnel do Tempo. Ele não estará sozinho nessa missão e terá ajuda das convidadas Gracyanne Barbosa, Jaqueline Grohalski e Camila Loures.

E, depois de tanta emoção, é a vez dos cantores Tatau, do grupo Ara Ketu, Carlinhos, do P.O. Box, dono do sucesso Papo de Jacaré, e Eliana de Lima animarem a plateia com seus hits.

OHora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.

