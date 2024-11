Hospital Municipal Santa Isabel realiza mutirão de histeroscopia diagnóstica O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) realiza, neste sábado (26), um mutirão de histeroscopia diagnóstica. A iniciativa vai beneficiar... Portal Correio|Do R7 25/10/2024 - 14h48 (Atualizado em 25/10/2024 - 14h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) realiza, neste sábado (26), um mutirão de histeroscopia diagnóstica. A iniciativa vai beneficiar 20 mulheres com a realização do procedimento. As pacientes foram selecionadas da lista de espera, considerado padrão-ouro e disponibilizado aos usuários da Rede Municipal de Saúde por meio do HMSI. A histeroscopia diagnóstica é um exame ginecológico minimamente invasivo que permite avaliar o interior do útero e diagnosticar condições de saúde. A equipe de ginecologia, do Hospital Municipal Santa Isabel terá salas dedicadas para os atendimentos das pacientes, envolvendo médicos, anestesistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, recepcionistas e pessoal de apoio. Consultas com mastologistas Até o final do mês, o HMSI segue atendendo a população feminina que precisa de consulta com mastologistas. Desde o início de outubro, 30 mulheres são atendidas, por semana, pela equipe de mastologistas da unidade. A mulher que quiser se consultar pode ir à recepção do ambulatório do Santa Isabel e agendar sua consulta. O acesso é direto. A medida o objetivo estimular as mulheres a se cuidarem preventivamente e agilizar o atendimento de quem precisa de uma consulta rápida. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Hospital Municipal Santa Isabel realiza mutirão de histeroscopia diagnóstica apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.