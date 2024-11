Idoso de 69 anos é preso por estupro de vulnerável, no Sertão da Paraíba Um homem de 69 anos foi preso na cidade de Santa Luzia, por condenação em definitivo pelo crimes de estupro de vulnerável. De acordo... Portal Correio|Do R7 13/11/2024 - 09h48 (Atualizado em 13/11/2024 - 09h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Idoso de 69 anos foi preso (Imagem: Divulgação/ PCPB) Um homem de 69 anos foi preso na cidade de Santa Luzia, por condenação em definitivo pelo crimes de estupro de vulnerável. De acordo com as investigações, os crimes aconteceram na cidade do Junco do Seridó, no período de 2016 a 2019. Bandidos explodem posto de combustível em Lagoa Seca, e cofre cai em açude A Polícia Civil cumpriu nessa quarta-feira um mandado de prisão contra o homem. O mandado faz parte da operação HAGNOS, que visa combater os crimes contra crianças e adolescentes em todo país. A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo executada pela Polícia Civil na Paraíba. O post Idoso de 69 anos é preso por estupro de vulnerável, no Sertão da Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.