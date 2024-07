Imagineland terá ônibus gratuito para o evento; veja como vai funcionar

(Foto: Divulgação)

O Imagineland divulgou os esquemas de transporte e segurança para a edição 2024 do evento, que acontece nesta sexta (26), sábado (27) e domingo (28) no Centro de Convenções de João Pessoa (PB).

Os ingressos estão à venda no site do evento e nas lojas Claro dos shoppings Manaíra, Mangabeira e Tambiá, na unidade da av. Epitácio Pessoa (todas em João Pessoa) e na loja Claro do Shopping RioMar (Recife).

O transfer – gratuito – funcionará a partir das 9 horas nos três dias, com ônibus saindo a cada 20 minutos do estacionamento do Mangabeira Shopping, na Zona Sul de João Pessoa. Na sexta e no domingo, os ônibus irão circular até as 22h. No sábado, em função do Music Arena, com shows das bandas Headspawn, Shock e Sepultura, o transfer estará disponível até a 1 hora da manhã.

Os ônibus de ida para o Centro de Convenções funcionarão até as 15h; a partir das 18h, os ônibus fazem o caminho inverso, do Centro de Convenções para o Mangabeira Shopping. A quantidade de passageiros nos ônibus está sujeita à lotação dos veículos e não será permitida a viagem de pessoas em pé.

O valor do estacionamento durante o evento será de R$ 30 para carros; R$ 15 para motos; R$ 80 para vans e R$ 150 para ônibus, com vagas limitadas e pagamento na entrada do evento. É bom lembrar que uma parte considerável das vagas estará ocupada pelo Music Arena, portanto deixar o carro no estacionamento do Mangabeira Shopping e embarcar no transfer gratuito é mais viável para o público.

PCD’s, autistas, idosos e gestantes possuem vagas de estacionamento exclusivas e pagam 50% do valor do Estacionamento.

Segurança

O Imagineland também divulgou os números que irão garantir a tranquilidade nos três dias do evento. O esquema de segurança prevê mais de 500 seguranças treinados para evitar quaisquer transtornos; policiais a paisana, prontos para agir se necessário; e rondas durante todo o evento de efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, todos prontos para atuarem em casos de discriminação de qualquer tipo ou gênero; importunação sexual; atos de vandalismo ou desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor.

Em qualquer um desses casos, o público deve acionar, imediatamente, alguém da produção ou dos efetivos de segurança do evento.

O Imagineland

O Imagineland é promovido pelas empresas Eleven Dragons, Ei Nerd e Grupo Spola; apresentado pela operadora Claro com correalização do Governo do Estado da Paraíba, Secretaria Estadual de Cultura e ICMS Cultural e patrocínio do grupo Centerplex e da Prefeitura de João Pessoa.

A edição 2024 contará com a presença do cantor e ator mexicano Christian Chávez (integrante do RBD), dos astros norte-americanos Vincent Martella e Mike Estime, respectivamente o Greg e o Perigo de Todo Mundo Odeia o Chris, Aimee Garcia (Lúcifer, Dexter); e Michael Cudlitz (o Abraham de The Walking Dead e o Lex Luthor de Superman & Lois); do ator e humorista mexicano Carlos Villagrán, o Kiko do seriado Chaves; e das cosplayers Maid of Might e Cassandra Ariel.

Diretor brasileiro indicado a dois prêmios Oscar, Carlos Saldanha (Rio, A Era do Gelo, Touro Ferdinando) é o homenageado deste ano do evento, que fará a primeira exibição no Brasil do novo filme dele, a aventura de fantasia live action Harold e o Lápis Mágico.

Diretora executiva da Maurício de Sousa Produções, Mônica Sousa também estará no Imagineland 2024, apresentando o painel oficial do estúdio, onde promete anunciar muitas novidades. Filha de Maurício de Sousa (que esteve na primeira edição do Imagineland, em 2023), ela também inspirou a personagem mais famosa do estúdio, a Mônica.

Os atores Matheus Nachtergaele, Selton Mello, Matheus Nachtergaele e Virgínia Cavendish participam de um painel sobre O Auto da Compadecida 2, com a presença, também da codiretora Flavia Lacerda e do diretor de fotografia Gustavo Hadba, além de João Suassuna, neto de Ariano Suassuna, autor da obra original.

