Incêndio de grande proporção destrói casas em comunidade de Cabedelo

As casas improvisadas foram totalmente destruidas (Foto: reprodução redes sociais)

Um incêndio de grande proporção atingiu várias casas no bairro do Jacaré, em Cabedelo, na noite da sexta-feira (19). As chamas começaram por volta das 23h30 em uma casa, rapidamente se espalhou para as moradias vizinhas. Os moradores tentaram conter as chamas, mas somente com a chegada do Corpo de Bombeiros o fogo foi contido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, porém os danos materiais foram significativos para os moradores afetados. As equipes dos bombeiros trabalharam para controlar as chamas durante a noite da sexta-feira, conseguindo evitar que o incêndio se alastrasse ainda mais.

A causa do incêndio não foi informado pelo Corpo de Bombeiros.

