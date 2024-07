Portal Correio |Do R7

Incêndio destrói casarão abandonado, em João Pessoa Um incêndio destruiu um casarão abandonado na noite desse domingo (28), no bairro Varadouro, em João Pessoa. Segundo informações preliminares...

Incêndio destrói casarão abandonado, em João Pessoa (Foto: Reprodução / TV Correio)

Um incêndio destruiu um casarão abandonado na noite desse domingo (28), no bairro Varadouro, em João Pessoa. Segundo informações preliminares, o local era frequentado por moradores de ruas e para consumo de drogas.

De acordo com testemunhas, o incêndio teria começado por volta das 19h. Moradores e comerciantes da região se mobilizaram para tentar conter as chamas. Em seguida, o Corpo de Bombeiros Militares foi acionado.

Até o momento, ainda não há informações sobre o que teria iniciado as chamas. Apesar do incêndio ter destruído parcialmente o casarão, não houve feridos. Uma perícia será realizada no local e o caso será investigado.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Incêndio destrói casarão abandonado, em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.