Incêndio em Patos deixa dois homens mortos após discussão por ciúmes Dois homens morreram nesta segunda-feira (11), em Patos, após um incêndio ocorrido no domingo (10). De acordo com vizinhos, uma das...

Dois homens morreram nesta segunda-feira (11), em Patos, após um incêndio ocorrido no domingo (10). De acordo com vizinhos, uma das vítimas teria ateado fogo na residência após uma discussão por ciúmes.

José Lucas Cordeiro Soares, de 20 anos, e Francinaldo Ferreira Rodrigues, de 38, foram levados ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, mas não resistiram aos ferimentos.

A médica responsável pelo atendimento informou que os homens chegaram em estado grave, com queimaduras em 50% do corpo. Segundo ela, as vítimas apresentavam queimaduras de terceiro grau e lesões inalatórias severas, o que reduziu drasticamente suas chances de sobrevivência.

