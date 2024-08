Inscrições para concurso de agente de saúde e de endemias começam nesta segunda

Agente Comunitário de Saúde (Foto: Reprodução)

Começam nesta segunda-feira (12), as inscrições para o concurso público de agente comunitário de saúde (ACS) e de agentes de combate às endemias (ACE) da Prefeitura de João Pessoa. Estão sendo ofertadas 432 vagas e salários de R$ 2.424,00.

As inscrições vão até o dia 16 de setembro e devem ser feitas no site do instituto responsável pela realização do certame, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), www.idecan.org.br, a partir das 14h. O pagamento do valor da taxa é R$ 100.

Para o cargo de agente comunitário de saúde são ofertadas 282 vagas, sendo 14 para PCD. Já para o cargo de agente de combate às endemias, são ofertadas 150 vagas, sendo oito PCD. Ambos os cargos exigem o nível médio.

CLIQUE AQUI E VEJA O EDITAL COMPLETO

As provas objetivas, com 50 questões, acontecerão no dia 1º de dezembro, das 8h às 12h para o cargo de agente de combate às endemias e das 15h às 19h para o cargo de agente comunitário de saúde.

